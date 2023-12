Cologno Monzese, incendio in palazzo di 11 piani: evacuato l'edificio, 5 intossicati

Cologno Monzese (Milano) – Incendio in un palazzo di 11 piani a Cologno Monzese: evacuato l’edificio.

Le fiamme, per motivi ancora da accertare, si sono sviluppate in un appartamento al quinto pianto del condominio al civico 21 di via Giovanni XXIII, nel primo pomeriggio di oggi martedì 19 dicembre. Sul posto si sono immediatamente portati 5 mezzi dei vigili del fuoco di Milano che hanno evacuato lo stabile per permettere ai soccorritori di mettere in sicurezza l'area interessata dalle fiamme e dai fumi. Cinque persone risultano al momento leggermente intossicate.

Le fiamme sviluppatosi nell'appartamento sono state velocemente spente e, ora, si sta procedendo con la messa in sicurezza. Al vaglio dei soccorritori le cause che hanno generato le fiamme. Lo stabile è stato evacuato a scopo precauzionale ma non presenta, ad un primo controllo, problemi a livello strutturale.