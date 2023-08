Ultimo saluto a Sofia Castelli, la ragazza uccisa da Zakaria Atqaoui. Il dolore e le lacrime

Cologno Monzese (Milano), 5 agosto 2023 – Un applauso accoglie la bara bianca coperta di fiori rosa alla chiesa San Giuliano a Cologno, per l'ultimo saluto a Sofia Castelli uccisa una settimana fa a 20 anni dal suo ex fidanzato Zakaria Atqaoui.

Centinaia di persone si accalcano sul sagrato, le navate sono stracolme. Sul ciglio della strada i pali di cemento sono coperti di palloncini rosa. All'ingresso, le corone con i biglietti: "La famiglia di Aurora", l'amica che dormiva in casa di Sofia al momento del delitto e che non si è accorta di nulla, il Dipartimento di Sociologia dell'Università Bicocca, la Facoltà frequentata da Sofia, e molti altri. "Non avremmo mai voluto trovarci qui. Davanti a Dio tutto si ricompone. Chiediamo a Dio di accogliere la nostra sorella Sofia", le prime parole del sacerdote.

"Addolcisci il dolore di questi genitori con la certezza che non invano hanno generato Sofia e che la ritroveranno".