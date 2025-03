Il collezionista di Rozzano e il tesoro che “fa la storia”: da Napoleone ai papi, fino ai Savoia e Gagarin

ROZZANO – Da Napoleone Bonaparte a Yuri Gagarin, passando per Umberto I, Vittorio Emanuele III e persino papa Urbano IV: la storia prende vita attraverso le firme dei suoi protagonisti. Corrado Vezzani, 76 anni, si dedica da oltre tre decenni alla sua passione per la raccolta di documenti originali, testimoni autografi di epoche lontane.

Un viaggio tra le firme della storia

Dalle casate dei Savoia, Borbone e Asburgo fino ai ducati italiani, la sua collezione è un viaggio straordinario tra le pagine del tempo. Con la nascita della sua associazione “Corrado documentazione” in via Volturno 4, questi tesori vengono catalogati e preservati, offrendo uno sguardo unico sulla storia attraverso le parole di chi l’ha scritta. E ora il polo espositivo è accessibile su prenotazione (sia per singoli visitatori che per le scuole) chiamando la segreteria al numero 0247769029.

Il primo documento e la passione per la storia

“Il primo documento storico che ho trovato era firmato da Carlo Felice, re di Sardegna, e l’ho appeso in un quadro nella sala riunioni – racconta Vezzani –. Mi sono stupito a vedere l’interesse che le persone mostravano per quel pezzettino di storia e da lì è scattata la curiosità e poi la passione.

Nella mia collezione è possibile trovare documenti dei Savoia e di altri ducati italiani, bolle papali, e ho ampliato la ricerca all’estero con i Borbone e gli Asburgo.”

Oggi la sua associazione vanta centinaia di documenti, da quelli firmati da Napoleone alle bolle pontificie del ’200 autografate da papa Urbano IV. “C’è anche un atto firmato da Umberto I il 29 luglio del 1900 a Monza, a poche ore di distanza dalla sua morte. Ogni documento è fonte di ricerca, stimolano la curiosità e l’approfondimento.

Corrado Vezzani colleziona nella sua neonata associazione centinaia di documenti storici firmati da Napoleone, i Savoia e di altri ducati italiani. Nella foto la bolla di Papa Gregorio XIIIIPer Pincioni - Cangemi Foto MDF

Documenti unici: da Napoleone a Yuri Gagarin

Il più recente della mia collezione è firmato da Napoleone Bonaparte, quando nel 1796 era a Milano come funzionario e intimava a un istituto religioso di pagare le tasse – spiega ancora Vezzani –. Alcuni amici mi hanno regalato qualche giorno fa una foto con la firma autografa dell’astronauta Yuri Gagarin, il primo uomo a portare a termine un viaggio nello spazio.”

Un tesoro per la didattica nelle scuole

La sua collezione è formata da documenti acquistati all’asta e attraverso passaparola tra appassionati. “Da circa 16 anni, grazie alla collaborazione con Tullia Buoso, riusciamo a portare questi documenti nelle scuole per fornire un contesto storico e la possibilità di toccarli con mano”, conclude Vezzani.