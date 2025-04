Cocaina, hascish e marijuana. Denunciati quattro spacciatori

Il Comando Provinciale ha intensificato l’attività di contrasto alla criminalità con quattro operazioni in un solo giorno a Melegnano, Rozzano, Settala, e Sesto San Giovanni. Martedì mattina i carabinieri di Melegnano, hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, un 48enne marocchino e un italiano 24enne, poiché trovati in possesso, in esito a perquisizione domiciliare svolta d’iniziativa, di grammi 7 di cocaina e una dose di hascish, 350 euro, un bilancino di preciione e materiale per il confezionamento del narcotico. Nel pomeriggio, i carabinieri di Rozzano hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare nei confronti di un 25enne marocchino, già destinatario del divieto di dimora nella provincia di Milano, provvedimento disatteso con reiterate violazioni. L’arrestato è ora a San Vittore. Nel corso della medesima attività, sono stati deferiti in stato di libertà cinque cittadini marocchini per il reato di invasione di edifici pubblici in concorso, in quanto sorpresi all’interno dell’ex campo da calcio comunale di via Venezia a Rozzano, già oggetto di sgombero lo scorso 4 marzo da parte della polizia locale. In serata, a Settala, i militari della Stazione di Peschiera Borromeo hanno arrestato due cittadini marocchini, di 24 e 26 anni, irregolari e con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi. I due hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati. La perquisizione ha permesso di sequestrare 5 dosi di cocaina, 4 dosi di eroina, 1 dose di hascish, due bilancini di precisione, 70 euro in contanti e una pistola scacciacani, replica di Beretta 92 SB, priva di tappo rosso, con due serbatoi e 23 colpi a salve. A Sesto San Giovanni i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato, uno straniero di 22 anni per tentata rapina aggravata in concorso. I militari in via Breda, hanno sorpreso l’uomo mentre, insieme a un complice datosi alla fuga, stava aggredendo un 20enne connazionale per derubarlo. La vittima è stata colpita alla testa con una bottiglia e ferita lievemente con un’arma da taglio, trovata addosso all’arrestato e sequestrata.