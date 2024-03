Via Fabio Filzi: volontari ripuliscono la strada e le aiuole

Milano, 16 marzo 2024 – Volontari a raduno per ripulire le strade in zona Stazione Centrale intorno a via Fabio Filzi. Questa mattina, sabato 16 marzo, una quarantina di persone, iscritte o simpatizzanti di diverse associazioni e realtà attive nel quartiere, si sono ritrovate nel tratto tra il civico 1 e il civico 23 di via Fabio Filzi, area su cui si aprono una serie di traverse (via Zenon, via Caretto, via Marangoni e via Adda fino all’angolo con via Fara).

Scatto di gruppo per i partecipanti all'iniziativa

Pulizie di primavera

Durante l’evento un’attenzione particolare è stata dedicata alla raccolta di rifiuti e di mozziconi di sigaretta abbandonati, fra marciapiedi e aree verdi. I volontari, muniti di guanti, scope e palette, pinze lunghe e sacchetti trasparenti e sono partiti alla raccolta di piccoli rifiuti e mozziconi.

I partecipanti all’iniziativa

Hanno partecipato alla mattinata di pulizie il presidente del Municipio 2, Simone Locatelli e Angelo De Simone, dirigente del Commissariato Garibaldi-Venezia. L’iniziativa è stata organizzata e sponsorizzata da associazione Real Baires, ATR Associazioni Albergatori Confesercenti Milano e dal Coordinamento Comitati Milanesi. Nel gruppo c’erano anche esponenti del comitato di zona ed esercenti di via Fabio Filzi, rappresentati dello Studio Monzeglio, City Angels, fedeli della parrocchia di San Gioachimo, dipendenti dell’hotel Marconi e animatori delle associazioni 4Tunnel, “Agiamo” e Federfarma.

“Questi eventi di clean-up – spiegano gli organizzatori – sono risposte concrete al desiderio di collaborazione lanciato dai quartieri che aiutano il cittadino a diventare parte attiva nella riconquista della propria via e lo rieducano al rispetto della propria città”.