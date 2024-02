Volontari e guerra alla plastica. Patto per il Parco del Curone. Contro l’abuso e l’abbandono

MONTEVECCHIA

Il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone e Plastic Free Onlus, hanno firmato un protocollo d’intesa contro l’abuso e l’abbandono della plastica. L’accordo riguarda l’Ente parco e l’associazione di volontariato ambientale, nata nel 2019 con l’obiettivo di sensibilizzare sulla problematica collegata alla plastica, in particolare quella monouso. Il Consiglio di gestione del Parco, approvando la proposta di collaborazione e autorizzando le sue attività nel territorio del Parco, ha condiviso le finalità e gli obiettivi dell’Associazione, che si propone di sviluppare sul territorio a titolo gratuito attività di sensibilizzazione attraverso interventi di pulizia, lezioni di educazione ambientale nelle scuole, passeggiate ecologiche e segnalazioni di abbandono dei rifiuti in maniera abusiva. Il protocollo d’intesa fissa dunque l’avvio delle sinergie tra le due realtà, rafforzandone gli obiettivi. L’associazione Plastic Free, inoltre, ha evidenziato e apprezzato il fatto che sul territorio del Parco sia già in vigore il divieto di far volare le "lanterne cinesi" e oggetti simili, le cui conseguenze non del tutto simili, in termini di inquinamento ambientale, ai palloncini, il cui divieto di rilascio nell’ambiente è stato da tempo fissato da diversi enti locali.

"Siamo molto soddisfatti per la sottoscrizione di questa convenzione – commenta il presidente del Parco di Montevecchia, Marco Molgora – e pensiamo che si possano costruire sinergie importanti sia per gli interventi sul campo che per la crescita di una cultura di rispetto dell’ambiente, di corretto utilizzo delle risorse e di conoscenza del drammatico problema dei rifiuti". Paola Pioppi