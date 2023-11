Cityscoot lascia Milano e Torino, addio agli scooter in sharing preferiti dai ladri di batterie: 650 furti in tre anni

Milano – Gli scooter Cityscoot lasciano Milano. La società di sharing – presente anche a Torino –ha comunicato che dal prossimo giovedì 30 novembre i suoi mezzi non saranno più presenti in città. Gli utenti potranno quindi utilizzare i minuti disponibili residui entro la fine del mese.

"Avremmo preferito darvi una bella notizia – spiega Cityscoot – Tuttavia, ormai da qualche tempo, Cityscoot affronta notevoli difficoltà finanziarie. Nonostante i nostri numerosi sforzi per restare aperti, le nostre energie non sono bastate. Siamo costretti a sospendere il servizio a Torino e a Milano dal 30 novembre a tempo indeterminato. Abbiamo un solo obiettivo: tornare. Faremo tutto il possibile per mantenere questa promessa”.

La stessa comunicazione è arrivata anche alle amministrazioni comunali di Milano e Torino, in cui si precisa che la società provvederà a a rimuovere gli scooter dalle strade.

Cityscoot è nata a Parigi nel 2016: due anni dopo ha allargato il proprio giro d’affari a Nizza e, all’inizio del 2019 a Milano, dov’è sbarcata inizialmente con 500 scooter. Oggi a Milano in Italia Cityscoot conta circa 2mila scooter.

Nonostante la crescita degli affitti, la situazione economica della società è precipitata. Tra le cause anche i ripetuti furti di batterie elettriche che equipaggiano i mezzi registrati a Milano. Gli scooter della società francese, tra il 2019 e il 2022, hanno subito circa 650 furti di batterie “EP” al litio.

Un danno da milioni di euro che ha messo in crisi le finanze della società. E a niente è servita la decisione di alzare le tariffe, arrivata a febbraio di quest’anno.

A Milano, il posto di Cityscoot non verrà preso da altre società di sharing, visto che a Palazzo Marino non ci sono domande in sospeso.