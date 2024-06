Milano, 38 milioni extra per la Cittadella della polizia: quanto costerà riqualificare la caserma Montello

Milano – Il conto è più salato di quanto previsto inizialmente, anche da qui la ripartizione delle opere in "prioritarie" e "successive". Per le prime le coperture sono già state reperite, per le seconde non ancora ma si tratta della voce di spesa meno impegnativa nel contesto del progetto. Il riferimento è all’intervento di riqualificazione della caserma Montello, tra via Caracciolo e piazza Firenze, destinata a diventare la nuova grande sede della polizia di Stato nell’ambito della stessa operazione che prevede anche la riqualificazione della caserma Garibaldi, destinata a diventare, invece, una sede universitaria, ad entrare, per l’esattezza, nella galassia dell’Università Cattolica di Milano, nonché di una parte della caserma Santa Barbara, in dote all’esercito.

Un accordo di programma che, in estrema sintesi, rivitalizzerà tre storiche caserme e del quale si è iniziato a parlare nell’ottobre del 2015, quando fu sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra i Ministeri dell’Interno, della Difesa, dei Beni Culturali, l’Agenzia del Demanio, il Comune di Milano, l’ateneo e la Regione Lombardia. Ora ecco l’"aggiornamento del quadro economico", contenuto proprio in una delibera della Giunta regionale, approvata ieri mattina, con la quale se ne prende atto.

Nel dettaglio, per riqualificare la caserma Montello e trasformarla nella nuova sede della polizia di Stato occorrono 37,9 milioni di euro in più. In origine la spesa era stata quantificata in 148,7 milioni di euro, ora l’"importo è stato rideterminato in 186,6 milioni di euro". Di questi, 167,5 sono destinati ai lavori "di fase prioritaria", mentre 19,1 milioni di euro sono per i lavori di "fase successiva". Nel primo caso le coperture ci sono già, sono statali e arrivano anche dal Decreto Aiuti. Nel secondo non ancora: nella versione definitiva dell’accordo di programma si legge, infatti, che quei 19,1 milioni di euro sono ancora "da finanziare" e servono a riqualificare quattro edifici del complesso della Montello: due ad uso uffici, uno ad uso auditorium ed uno ad uso asilo. Gli extracosti sono dovuti ai rincari di materie prime ed energia ma anche all’aumento della durata dei lavori dovuto anche al Covid: la pandemia ha comportato, per l’esattezza, un’estensione delle tempistiche pari a 15 mesi. Poco più di un mese fa, alla fine di aprile, il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, e il sindaco Giuseppe, presentando il piano di recupero della caserma Montello, hanno calendarizzato la fine dei lavori per la primavera del 2027. Leggendo l’ultima versione dell’accordo, quella allegata alla delibera approvata ieri in Giunta, si capisce che la tempistica della primavere 2027 è relativa alle opere prioritarie, quindi alla parte maggioritaria della riqualificazione, mentre per la fine delle opere "successive" la stima è dicembre 2027: 6 mesi più tardi. Detto altrimenti: le opere successive si prevede debbano terminare entro la scadenza dell’accordo di programma, fissata al 16 dicembre 2027.

Come anticipato, si tratta di ripensare la funzione delle tre caserme cittadine. Se per la Montello si profila un futuro da vera e propria “Cittadella della polizia“ con circa duemila poliziotti che ci lavoreranno, la caserma Garibaldi, in piazza Sant’Ambrogio, si trasformerà nel campus dell’Università Cattolica e ospiterà circa mille studenti. Un intervento che confermerà il ruolo degli atenei milanesi come motore di riqualificazione delle aree cittadine in disuso o in cerca di seconda vita: basti pensare a quanto fatto dalla Iulm in Barona, dalla Bocconi sul sito dell’ex Centrale del Latte o ai progetti del Politecnico in Bovisa e della Statale nel Mind.