Caserme, effetto domino. Cittadella della Polizia alla Montello nel 2027. E via al campus Cattolica

Effetto domino. Una volta che la caserma Montello di via Caracciolo diventerà la Cittadella della Polizia, la caserma Garibaldi di piazza Sant’Ambrogio si trasformerà nel Campus dell’Università Cattolica. L’anno della svolta dovrebbe essere il 2027. Sì, perché – al termine di un sopralluogo, ieri mattina, alla Montello con il sindaco Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia e il questore Giuseppe Petronzi – il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini prevede che "la consegna dei lavori della Cittadella della Polizia avverrà nella primavera del 2027, tra tre anni. Non ce la faremo per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, ma questo diventerà un presidio di sicurezza a Milano per i prossimi decenni. E, sempre tra tre anni, mille studenti universitari potranno andare a vivere vicino all’Università Cattolica", nella caserma Garibaldi da cui traslocherà la Polizia di Stato per andare nell’immobile di via Caracciolo.

Il progetto di riqualificazione della caserma Montello è dello studio Beretta Associati, l’investimento ammonta a 180 milioni di euro ed è frutto di un accordo tra Ministero delle Infrastrutture e Università Cattolica. "Questo è uno degli interventi che seguo con più attenzione, perché qui feci il militare nel 1995 – sottolinea Salvini –. Piazza Firenze, poco distante da via Caracciolo, è un’area con parecchi problemi. Sapere che entro tre anni da qui usciranno le volanti della Polizia di Stato per andare in tutta Milano, ci dormiranno 1.100 poliziotti e durante il giorno ci saranno più di 2 mila uomini e donne delle forze dell’ordine significa un passo in avanti per tutto il quartiere". Il ministro aggiunge che "la bonifica è stata fatta, entro la fine dell’estate conto che inizino i lavori. C’è il solito ricorso al Tar, che spero si pronunci rapidamente. Ci diamo appuntamento tra un annetto per verificare che tutto stia procedendo".

Per adesso, all’interno della Montello, ci sono solo tre enormi crateri, fatti per la bonifica. Ma all’ingresso, c’è anche il plastico del progetto firmato Beretta. Gli edifici che danno su via Caracciolo saranno tutti recuperati e destinati principalmente ad uffici. Poi è prevista la costruzione di due edifici nuovi sugli angoli dell’area, immobili dove saranno collocati ai piani superiori gli alloggi per la Polizia e ai piani bassi l’Ufficio Immigrazione e la Questura. Ci saranno anche una grande aula magna nell’edificio già esistente più significativo dal punto di vista architettonico, un maxi-parcheggio sotterraneo, un asilo e una mensa. Salvini sottolinea che "l’Ufficio Immigrazione toglierà dalla strada centinaia di persone in coda in tre diversi punti della città per i loro documenti".