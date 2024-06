Via ai lavori all’ex caserma Montello

Via ai lavori per la Cittadella della polizia, che sorgerà nei prossimi anni negli spazi dell’ex caserma Montello. Due giorni fa, sono arrivate le ruspe nell’area di via Caracciolo, come ha fatto sapere via social la presidente del Municipio 8 Giulia Pelucchi: "Non appena possibile, presenteremo il progetto in commissione", il post su Facebook. L’ultimo tassello a un progetto di cui si parla dal 2015 era stato messo nel novembre scorso, con la determina del direttore dello Sportello unico per l’edilizia del Comune che ha approvato lo schema di convenzione urbanistica tra Palazzo Marino, Università Cattolica, Agenzia del Demanio e Prefettura per trasformare la caserma Garibaldi di piazza Sant’Ambrogio in una sede dell’ateneo e l’ex caserma Montello in una nuova sede della polizia.

Ora l’atteso avvio del cantiere. Inizia quindi a prendere forma l’intervento che trasformerà anche i 54.175 metri quadrati della Garibaldi, che in futuro ospiterà 132 aule e un’aula magna da 776 posti. Secondo gli accordi stipulati nel 2016, la cessione della Garibaldi all’Università dovrà avvenire entro tre mesi dal collaudo definitivo dei lavori prioritari realizzati sulle caserme Montello e Santa Barbara e ci dovrà essere una consegna provvisoria e anticipata – non appena sarà resa disponibile dal Ministero dell’Interno – "della porzione della Caserma Garibaldi, corrispondente al corpo di fabbrica prospiciente via Santa Valeria, al fine di consentire all’Università di avviare i lavori in tale parte dell’immobile".