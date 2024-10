Città tinta di rosa. Oltre 600 persone alla “Strawoman“

La città si è tinta di rosa con una grande festa dedicata a tutte le donne. Oltre 600 le partecipanti alla Strawoman, la corsa-camminata organizzata da Humanitas e Fiordaliso con il patrocinio del Comune di Rozzano. Un evento dedicato al benessere e alla prevenzione, con l’obiettivo di promuovere una cultura della salute e l’importanza del movimento nella nostra vita quotidiana. La Strawoman, una corsa-camminata di 7 chilometri, è partita dal centro commerciale e si è snodata nelle strade cittadine. Un’occasione per trascorrere una giornata di festa, muoversi, connettersi e riflettere sull’importanza della salute, sostenendo al contempo la ricerca scientifica. Nel village, accanto agli specialisti Humanitas, erano presenti anche le testimonial di “Sorrisi in Rosa“. Il progetto dà voce a donne che hanno vissuto l’esperienza della malattia, trasformandola in un percorso di rinascita, per diffondere l’importanza della prevenzione. Mas.Sag.