Circolazione dei treni sospesa a Milano per un guasto. Trenitalia: “Evitate spostamenti”

Milano, 11 gennaio 2025 – Mattinata di disagi per chi viaggia in treno e parte da Milano. A causa di un guasto sulla linea elettrica, la circolazione del nodo di Milano è sospesa per le verifiche tecniche necessarie. Sono interessate da ritardi e cancellazioni le linee: Milano - Genova, Milano - Bologna e Milano - Venezia. La circolazione è invece regolare sulla linea Milano - Torino.

È in corso l'intervento dei tecnici di RFI. Sul sito di Trenitalia si legge l’avviso: “Si consiglia di evitare o limitare gli spostamenti in treno a quelli strettamente necessari e di riprogrammare i viaggi rinviabili”.

I rallentamenti sono iniziati intorno alle 7, a causa di un problema rilevato sulla linea elettrica tra Milano Centrale e Milano Lambrate. Subito è stato richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione. Coinvolti dai primi ritardi sia i treni Alta Velocità, sia Intercity e Regionali.

Il sito di Trenitalia comunica i treni coinvolti dal guasto e fermi. I passeggeri da e per Milano Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Sono dodici, poco prima delle 10, i treni in coda dalle 7.30 per un "guasto della linea elettrica" annunciato in stazione Centrale a Milano, che sta provocando ripercussioni su diverse linee nazionali. Nove sono quelli di tipo 'alta velocita'. Otto quelli cancellati in arrivo, quattro quelli cancellati in partenza. Dal tabellone risultano ritardi tra i 30 e i 160 minuti "ma sono destinati ad aumentare" spiega un addetto di una biglietteria che presenta una lunga fila.

- Treni Alta Velocità direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

- Treni Alta Velocità che oggi non fermano a Milano Centrale:

Gli altri treni coinvolti:

Il treno FR 9504 Roma Termini (5:10) - Milano Centrale (8:50) oggi termina la corsa a Milano Rogoredo. I passeggeri diretti a Milano Centrale possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9706 Venezia Santa Lucia (6:48) - Milano Centrale (9:15) oggi termina la corsa a Brescia. I passeggeri diretti a Milano Centrale possono proseguire il viaggio con il treno FR 9712 Venezia Santa Lucia (7:35) - Torino Porta Nuova (11:00) che oggi ferma anche a Brescia, fino a Milano Porta Garibaldi, dove trovano ulteriore proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9708 Venezia Santa Lucia (7:18) - Milano Centrale (9:45) oggi termina la corsa a Brescia. I passeggeri diretti a Milano Centrale possono proseguire il viaggio con il treno FR 9712 Venezia Santa Lucia (7:35) - Torino Porta Nuova (11:00) che oggi ferma anche a Brescia, fino a Milano Porta Garibaldi, dove trovano ulteriore proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9617 Milano Centrale (9:35) - Roma Termini (12:39) oggi ha origine da Milano Rogoredo. I passeggeri in partenza da Milano Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9527 Milano Centrale (10:10) - Salerno (16:06) oggi ha origine da Bologna Centrale. I passeggeri in partenza da Milano Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Gli Intercity

- Il treno IC 657 Milano Centrale (8:05) Grosseto (14:45) oggi ha origine da Pavia. I passeggeri in partenza da Milano Centrale e Milano Lambrate possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

- Il treno IC 652 La Spezia Centrale (4:56) - Milano Centrale (8:22) oggi termina la corsa a Pavia. I passeggeri diretti a Milano Centrale e Milano Lambrate possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

- Il treno ICN 758 Lecce (18:31) - Milano Centrale (7:55) del 10 gennaio oggi termina la corsa a Milano Lambrate. I passeggeri diretti a Milano Centrale possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.