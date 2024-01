Influenza, Covid e sindromi para influenzali: le cinque regole per evitare virus e contagi

Milano – Ats Milano Città Metropolitana ha pubblicato sul sito una locandina per prevenire le infezioni respiratorie che stanno mettendo a dura prova i Pronto soccorso degli ospedali. Nelle ultime settimane si registra un aumento importante di malati costretti a letto, collegato alle mutate condizioni climatiche e alla contemporanea circolazione di più patogeni, tra cui i virus influenzali e del Covid.

La prevenzione consigliata da Ats è "sulla punta delle dita: cinque consigli facili e alla portata di tutti.

1) Il primo è rimanere al domicilio, in presenza di sintomi respiratori febbrili, informando il proprio medico curante".

2) Si passa al successivo invito ad "applicare precauzioni di igiene respiratoria", proteggendo naso e bocca in occasione di starnuti o tosse, utilizzando fazzoletti usa e getta.

3) Il terzo consiglio è di "igienizzare frequentemente le mani", i virus respiratori si diffondono anche toccandosi occhi, naso o bocca con le mani contaminate.

4) Il quarto consiglio è un manifesto di garbo e cautela: "Considerare l’utilizzo della mascherina", come presidio essenziale di protezione individuale soprattutto per chi per età o patologie è più vulnerabile al rischio di contagio e gravi complicanze.

5) Infine l’indicazione che forse qualcuno si aspettava in testa all’elenco: "Aderire alle vaccinazioni", antinfluenzale e anti-Covid.

In pochi stanno aderendo ma i medici di famiglia continuano a spingere, come il dottor Giuseppe Ricchiuti (da poco in pensione, che si autodefinisce "pentavaccinato"): "Covid e infezioni se la giocano alla pari. Serve vaccinarsi, sempre".