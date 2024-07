Milano, cinque proposte per l’ex scuola di via Zama 23

Milano, 23 luglio 2024 – Per anni la ex scuola di via Zama 23 al quartiere Salomone è stata in condizioni di abbandono, meta di occupazioni e oggetto di ripetuti sgomberi. Ora si volta pagina: sono cinque le proposte arrivate per riqualificare il complesso di circa 20mila metri cubi, dando spazio ad housing sociale e universitario, come previsto nell’ambito di Reinventing Cities 4. È questo l’esito della prima fase del bando promosso dal network internazionale C40, finalizzato alla rigenerazione sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale di aree urbane dismesse che, quest’anno, ha coinvolto 15 grandi città del mondo, tra cui Milano. Per partecipare alla quarta edizione del bando, in collaborazione con l’Agenzia del Demanio, Milano ha scelto il sito di via Zama 23. Si tratta di due edifici originariamente destinati a scuola elementare e palestra e uno spazio aperto pertinenziale.

Nell’avviso pubblico, il Comune di Milano ha indicato che potranno essere sviluppati aree verdi e servizi in grado di rispondere ai bisogni della comunità, favorendo l’inclusione sociale e uno stile di vita sostenibile su scala locale, a cominciare da piani a terra attivi e nuovi spazi pubblici in dialogo con il verde circostante. Oltre agli alloggi, potranno essere realizzati spazi di gioco per bambini, sale multifunzionali, aule studio, co-working, orti condivisi e altro. Complessivamente l’intervento dovrà essere eseguito minimizzando l’impronta di carbonio e si dovranno preferire soluzioni che rispondano ai criteri dell’economia circolare. Nelle prossime settimane, le cinque manifestazioni di interesse avanzate da operatori privati saranno sottoposte alla valutazione di una apposita commissione.