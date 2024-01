Cinisello, le minacce al sindaco Ghilardi valgono 13mila euro: saranno usati per scuola e città

Cinisello Balsamo (Milano), 3 gennaio 2024 – Gli insulti e le minacce al sindaco Giacomo Ghilardi valgono 13.216,94 euro e serviranno per promuovere progetti nelle scuole di Cinisello Balsamo. La somma è stata erogata al comune dall’Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali.

“Sono stati resi disponibili oltre 13mila euro a seguito di atti intimidatori subiti da me personalmente negli anni. Ho scelto di reinvestirli in progetti di promozione della cultura della legalità nelle istituzioni scolastiche locali per il bene della nostra comunità. Un passo concreto verso la costruzione di una comunità più consapevole e forte”.

Insulti, minacce a mezzo social o anonime, diffamazioni, liti temerarie su vari ambiti della vita istituzionale del sindaco, che sono stati raccolti e calcolati dall’Osservatorio, istituto nel luglio 2015 e presieduto dal ministero dell’Interno con la partecipazione di qualificati rappresentanti dei ministeri della Giustizia e dell’Istruzione, università e ricerca, dell’Anci e dell’Upi.

L’amministrazione ha già deciso di usare 6mila euro per iniziative nelle scuole. “Un passo importante che si inserisce nel quadro del progetto Insieme per la cultura della legalità, in collaborazione con i comuni di Palermo, Reggio Calabria, e Mazzarino – ha sottolineato Ghilardi –. Nei percorsi programmati rientrano incontri, gemellaggi, visite nei territori colpiti dalla criminalità organizzata e stragi di mafia”.

Sui banchi delle classi cinisellesi arriveranno invece lezioni sulla Costituzione, sulla partecipazione civica e democratica alla vita della comunità fino alle pratiche di cittadinanza attiva e responsabile. La restante parte del fondo, pari a 7.216,94 euro, sarà invece destinata a iniziative e interventi per tutta la città, che sono ancora in corso di definizione.

“A seguito di spiacevoli episodi di cui sono stato vittima, nasce oggi qualcosa di buono per la nostra città – conclude il sindaco -. Grazie allo stanziamento previsto dal ministero, arriva una somma utile da impiegare per dare un seguito concreto al progetto sulla cultura della legalità. Un concetto importante per i nostri giovani, per il loro futuro di cittadini consapevoli e responsabili”.