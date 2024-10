Cinisello, lo stop del sindaco: "La campana non si farà. Vogliamo tutelare il verde"

La cosiddetta campana "non è oggetto di progetti politici presenti né futuri". Il sindaco mette fine al dibattito sulla bretella a Nordovest della città per collegare l’ingresso da via Risorgimento a via Togliatti. Un progetto che risale a oltre trent’anni fa, un’ipotesi all’epoca connessa alla costruzione del centro commerciale di Coop Lombardia nell’area del Plis Grugnotorto, ora Grubrìa. "Al contrario abbiamo voluto salvaguardare ulteriormente il patrimonio verde, inserendolo nel Parco Nord Milano, vincolandolo da un punto di vista ambientale alle norme regionali. In questo modo ci siamo assicurati che ogni mira urbanistica sia definitivamente cancellata. Rimane il tema del decongestionamento del traffico in quest’area", commenta il sindaco Giacomo Ghilardi (nella foto). Una soluzione viabilistica che da Nord favorisca un innesto esterno diretto verso via Togliatti, evitando l’ingresso giornaliero in città di centinaia di veicoli, avrebbe tuttavia effetti positivi sulla riduzione di traffico lungo via Risorgimento, in particolare lungo l’asse viario Cilea/Giordano/Lincoln, tratto privilegiato per chi è diretto verso Sesto e Milano. "Una scelta di tale importanza deve però essere frutto di programmazione, condivisione con la maggioranza che amministra la città, oltre che di un confronto con la cittadinanza interessata - ha aggiunto il vicesindaco Giuseppe Berlino - Non abbiamo in agenda nessuna ipotesi realizzativa o progettuale, tant’è che non sono mai stati commissionati né studi di fattibilità né ricercate possibili risorse". I residenti di Sant’Eusebio chiedono ora di passare dalle parole ai fatti. "Per dare immediata concretezza agli intenti, invitiamo l’amministrazione a cancellare dai documenti preparatori del Pgt e del Pgtu ogni riferimento alla campana e a non includere ogni realizzazione viabilistica o urbanistica che preveda consumo di suolo sul parco". Il quartiere invita la Giunta anche "a trovare soluzioni sostenibili e alternative alla costruzione di strade per risolvere i problemi di mobilità, motivo che ci farà mantenere alta l’attenzione nel sensibilizzare la cittadinanza".

Laura Lana