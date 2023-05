Cinisello, un corso per diventare baby sitter dedicato ai disoccupati

Cinisello Balsamo (Milano), 8 maggio 2023 – Un corso per baby sitter, dedicato ai disoccupati, che si svolgerà all’interno del centro educativo “Mariacristina Cella Mocellin”.

Il polo, aperto all’inizio dell’anno nel quartiere di Sant’Eusebio, vuole diventare una realtà polifunzionale come servizio integrato per l’infanzia e centro sperimentale. Oltre alle offerte ludico-educative per i più piccoli, si introduce ora la proposta formativa per baby sitter, grazie a un accordo di collaborazione tra Afol Metropolitana, azienda consortile Ipis, incaricata della gestione dei nidi, e Comune.

Chi può iscriversi?

Il corso avrà inizio a partire dal prossimo mese di settembre e si rivolge ai disoccupati destinatari di Dote Gol (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori) con l’obiettivo fornire gli strumenti necessari a un’assistenza consapevole e aggiornata ai bambini. Le lezioni si svolgeranno in parte negli spazi del centro culturale Il Pertini e del centro “Mariacristina Cella Mocellin”.

Le lezioni?

Il percorso avrà una durata di 80 ore, suddivise in lezioni teoriche a cui si alterneranno momenti pratici, esercitazioni e analisi di casi attinti dalla realtà lavorativa. Lezioni sui compiti e sulle relazioni con le famiglie, approfondimenti specifici dell’ambito professionale, con cenni di pedagogia, puericultura e psicologia, metodologie didattiche ed educative, classificazioni dell’età cognitiva e relazionale, fattori di rischio culturali e ambientali. Un focus è dedicato ai laboratori di gioco creativi, alla gestione delle dinamiche di gruppo, alla programmazione delle attività di animazione, alle tecniche delle attività motorie, del teatro educativo e sociale.

Pratica e didattica online

“Anche l’affiancamento ai compiti rientra tra le competenze richieste, compresa la didattica online: il corso si soffermerà proprio sull’utilizzo di software e sulle nozioni informatiche di base – spiegano da Ipis e dal Comune -. I babysitter rivestono un ruolo di grande responsabilità, per questo la formazione dedica particolare attenzione alla salute e alla sicurezza attraverso moduli di primo soccorso, igiene ambientale e personale, sicurezza e prevenzione negli ambienti domestici ed esterni, ma anche sicurezza ed educazione alimentare nell’età evolutiva”.

Mariacristina Cella Mocellin

La struttura cinesellese, che si trova in via Alberto da Giussano, accoglie un nido comunale e diversi servizi che favoriscono l’incontro tra bambini, genitori, nonni, educatori e babysitter, “per un confronto reciproco nel rispetto dei ruoli e per la costruzione di un’alleanza educativa che metta al primo posto il benessere del bambino”.

Durante la settimana ogni spazio è destinato ad attività specifiche, suddivise per fasce di età: laboratori creativi e danzaterapia, percorsi per lo sviluppo dell’autonomia e pratica del massaggio infantile, occasioni di incontro per gli adulti.