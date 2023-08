Cinghiale cade nel Naviglio Grande e nuota controcorrente per un chilometro: sedato e recuperato

Buccinasco – Le operazioni sono durate per più di un’ora. Non è stato semplice recuperare il cinghiale caduto nel Naviglio Grande questa mattina. Ha nuotato controcorrente per quasi un chilometro, poi, stremato, ma ancora reattivo, è stato catturato e messo in salvo.

L’esemplare è stato avvistato, secondo le testimonianze, nelle acque del Naviglio a Corsico. Poi ha nuotato velocemente verso Buccinasco e lì, a pochi metri dal confine con Milano, i vigili del fuoco sono riusciti a prenderlo. Non è stato semplice: il cinghiale, terrorizzato, non era ovviamente collaborativo nelle operazioni per catturarlo e i pompieri hanno dovuto tirare una rete e delle corde per fermare la sua fuga. Ma non c’è stato nulla da fare: il cinghiale si dimenava e rischiava di affogare. L’unica cosa era sedarlo.

Così, gli hanno iniettato del tranquillante ed è stato possibile recuperarlo. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, erano presenti anche gli agenti del Nucleo ittico venatorio di Città Metropolitana che hanno messo in sicurezza l’area e collaborato al recupero. Il cinghiale ora è sotto osservazione da parte dei veterinari che ne valuteranno le condizioni di salute prima di rimetterlo in libertà.