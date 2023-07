Milano, il cinema Odeon chiude dopo 94 anni. L’addio triste dei milanesi allo storico multisala

Milano, 31 luglio 2021 – Sono tanti i milanesi che non hanno voluto perdersi l’ultima proiezione al cinema Odeon, che dopo 94 anni gloriosi chiuderà i battenti. Al suo posto, al civico 8 della centralissima via Santa Radegonda, l’ennesimo centro commerciale.

Segno dei tempi che cambiano e non risparmiano nemmeno la multisala che aprì i battenti il 26 novembre 1929 e per decenni ha ospitato i sogni di generazioni di milanesi, che hanno varcato le porte di legno in art déco, ammirato i marmi pregiati dello storico edificio e preso posto sulle sue poltrone in velluto.

Qualcuno non ha resistito a scattare qualche foto, un’immagine da archiviare nell’album dei ricordi, ultimo e vano tentativo vano di fermare un tempo che nonm tornerà più