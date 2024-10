Milano, l’ex Cinema Odeon diventa una Beauty Hall di Rinascente: quando apre e come sarà

Milano, 7 ottobre 2024 – Nuova veste per il Palazzo Odeon in pieno centro a Milano. L’edificio che per anni ha ospitato l’iconico Cinema Odeon diventerà una Beauty Hall di Rinascente. L'azienda ha infatti annunciato che a maggio 2027 inaugurerà uno spazio di oltre 3mila metri quadrati interamente dedicato alla bellezza, descritto proprio come un hub esperienziale.

L'investimento complessivo è pari a 40 milioni di euro, con ulteriori 10 milioni che arriveranno dai brand che saranno presenti nello spazio per un totale compreso tra i 50 e i 55 milioni di euro. Con il progetto prenderà vita il Rinascente-district, che rivoluzionerà i flussi urbani della zona, dando nuovo slancio a via Santa Radegonda, via Agnello e lo stesso Corso Vittorio Emanuele. Il distretto sarà composto dal main building, Rinascente Annex e Rinascente Odeon Beauty Hall.

L'obiettivo del restyling sarà quello di riportare la sala dell'Odeon alla bellezza di un tempo attraverso un lavoro di recupero architettonico in chiave di rivisitazione, ma anche connessione con il passato per omaggiare uno degli edifici storici di Milano. Il restauro eliminerà le aggiunte fatte nel dopoguerra.

L'area di via Santa Radegonda ospiterà oltre 300 tra i migliori brand del settore make up, skincare e fragranze. Ci saranno anche beauty bar, servizi a cabina, medicina estetica avanzata e lanci di prodotti unici. Secondo le previsioni il nuovo spazio di Rinascente attirerà tre milioni di visitatori con un turnover di circa 80 milioni di euro solo nel primo anno di apertura. Non ci sarà solo ed esclusivamente beauty. Nella hall 700 metri quadrati saranno dedicati all'area food, mentre - in continuità con il passato - nel piano interrato verranno realizzate 4 o 5 nuove sale cinema.

“A oggi non abbiamo ancora definito né operatore né offerta", ha spiegato l'amministratore delegato di Rinascente, Pierluigi Cocchini. E ha aggiunto: “Ci auspichiamo di trovare un operatore di qualità che possa pianificare una programmazione per il maggior numero di fruitori”.

Attualmente il piano terra della Rinascente di Milano è occupato proprio dal settore della bellezza, con il 2027 questo spazio verrà ripensato ospitando accessori, gioielleria e orologeria. L'universo accessori raddoppierà così l'area di vendita a 2000 metri quadrati su due piani, suddivisi tra piano terra e balcony. L'investimento porterà il turnover dell'area accessori dagli attuali 200 milioni di euro a 370 milioni di euro nel primo anno. “Siamo orgogliosi di poter presentare questo magnifico progetto in un luogo così caro alla città di Milano”, ha sottolineato Cocchini.

Progetto CMR, società di progettazione integrata fondata dall’Architetto Massimo Roj che nel 2024 celebra 30 anni di attività, è stata incaricata, a vario titolo, della realizzazione dell’intervento di riqualificazione conservativa di Palazzo Odeon, arrivato ormai al traguardo dei 100 anni dalla sua nascita. Il complesso - con doppio accesso in via Santa Radegonda 8 e in via Agnello 5-7 per un totale di oltre 15.000 mq nel centro storico della Città - dal 2017 è bene di interesse storico-artistico vincolato alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città di Metropolitana di Milano. Progetto CMR affianca Kryalos SGR, che promuove l’intervento di riqualificazione di Palazzo Odeon, e Rinascente per la parte degli spazi di sua competenza.

Sulla scorta del progetto originario degli anni ’20, è previsto l’intervento di riqualificazione e restauro conservativo al piano interrato con il mantenimento dell’apparato decorativo originario della “Sala 2”, in accordo con la Soprintendenza. Questa area ha accesso diretto dalla scala storica originale con accesso da via S. Radegonda, preservando un’importante attività culturale della Città, grazie a un intervento che garantirà la massima fruibilità delle sale.

Progetto CMR cura, inoltre, l’intervento di conservazione di entrambe le facciate su via S. Radegonda e su via Agnello, valorizzandole anche grazie a un progetto di lighting design, anch’esso approvato da Soprintendenza, nonché la riqualificazione del Portico su via S. Radegonda con il suo pavimento in marmo policromo, le portinerie condominiali su via S. Radegonda e su via Agnello, i corpi scale e la copertura che sarà ri-impermeabilizzata.

Infine, Progetto CMR cura per Rinascente la gestione e l’ottenimento delle autorizzazioni e delle pratiche amministrative (varianti, nuovo parere Soprintendenza, nuova pratica commerciale) e la Direzione Lavori Generale per le aree dei piani terra, primo, secondo e terzo, comprensivo di uffici, per un totale di circa 7.700 mq.

“La visione di Progetto CMR per Palazzo Odeon è ispirata dal rispetto verso questa vera e propria icona per tutti i milanesi che hanno goduto di proiezioni cinematografiche in una delle sale più antiche e belle del Cinema Italiano, che si fondava sull’idea, quanto mai attuale, di raccogliere in un'unica sede diverse funzioni legate all’intrattenimento”, ha detto Massimo Roj, Fondatore e AD di Progetto CMR.

Il nuovo Rinascente Odeon Beauty Hall porterà alla creazione di 600-650 posti di lavoro nei primi tre anni di vita. “Prevediamo circa 350 nuove assunzioni nel primo anno, ovvero il 2027, fino a arrivare a 400 nuove assunzioni successive, per un totale di 600-650 nuove persone tra part time e full time nei primi tre anni di vita”, ha detto la managing director Mariella Elia, ricordando come “il Teatro Odeon è un luogo di grande importanza per tutti i milanesi. Il nostro obiettivo è far diventare questo luogo parte di un intero distretto dello shopping, che coinvolga anche le adiacenti via Santa Radegonda, via Agnello e lo stesso Corso Vittorio Emanuele, alla pari delle grandi capitali europee”. “Da milanese non posso che rimarcare l'importanza di dare una nuova vita a questo punto della città che era un punto nevralgico della passeggiata dei milanesi e successivamente dei milioni di turisti che frequentano questa strada”, ha rimarcato Paolo Bottelli, amministratore delegato di Kryalos Sgr. “Continua la storia d'amore tra la Rinascente e Milano”, ha affermato l'assessore alla Rigenerazione Urbana Giancarlo Tancredi. “L' Odeon - ha continuato - ha gradualmente chiuso e questo era motivo di disorientamento per i milanesi. Il fatto che sia Rinascente a rilanciare questo spazio penso sarà motivo di grandissima soddisfazione, perché Milano è molto affezionata a Rinascente e a Odeon”.