Milano, ciclista travolto da un’auto in zona parco Lambro: è grave

Milano – Grave incidente nel primo pomeriggio di giovedì 30 maggio in via Feltre, a due passi dall'ingresso del parco Lambro.

Stando alle prime informazioni, un ciclista di 79 anni è stato investito da una Mini Cooper ed è caduto violentemente sull'asfalto, riportando gravi traumi: l'anziano è stato soccorso dai sanitari di Areu qualche minuto dopo le 14.30 e trasportato in ospedale in codice rosso.

Gli accertamenti sulla dinamica

In via Feltre sono intervenuti anche gli agenti del Radiomobile della polizia locale per effettuare i rilievi sul luogo dello scontro e ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto. Il conducente dell'auto si è subito fermato per prestare i primi soccorsi e allertare il 112; i ghisa hanno raccolto la sua testimonianza.

La possibile ricostruzione

Il ciclista stava percorrendo la corsia che da piazza Udine porta verso la periferia, mentre l'auto stava procedendo nella direzione opposta, in direzione centro: stando a quanto risulta al momento, il settantanovenne avrebbe svoltato a sinistra, probabilmente per entrare nell'area del parco Lambro, scontrandosi con la Mini Cooper, che stava viaggiando a una velocità non elevata; l'automobilista avrebbe cercato di allargare la traiettoria per evitare l'impatto, ma non ha fatto in tempo.