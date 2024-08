Piazza Abbiategrasso, investe ciclista e fugge: caccia al pirata della strada a Milano

Milano – È caccia al pirata della strada che nella notte tra il 24 e il 25 agosto ha travolto un ciclista sulle strisce in piazza Abbiategrasso per poi darsi alla fuga al volante della sua auto. Il ferito, non ancora identificato perché senza documenti, è stato soccorso dai sanitari di Areu alle 4.10 e trasportato in condizioni molto gravi all'ospedale Niguarda: ha riportato diversi traumi nell'impatto con la macchina poi sparita nel nulla.

Le indagini

Del caso, avvenuto sull'attraversamento pedonale all'angolo con via dei Missaglia, si stanno occupando gli agenti del Radiomobile della polizia locale, che hanno subito effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente per ricostruire traiettorie e dinamica; caccia anche a eventuali pezzi di carrozzeria che possano indirizzare le indagini su un determinato modello di auto. Al setaccio anche le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.

La velocità

Dai primi accertamenti investigativi, sembra che la macchina stesse viaggiando a velocità molto elevata quando è avvenuto l'impatto con la bici. Da capire se il semaforo fosse funzionante a quell'ora o se molto più verosimilmente fosse lampeggiante, così come va chiarito se la macchina sia arrivata da via dei Missaglia o se fosse diretta verso la periferia da via Medeghino.