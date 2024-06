Cormano, preso il pirata della strada di via Dei Giovi: era senza assicurazione

È stato individuato dalla polizia locale l’automobilista che, all’inizio del mese, aveva causato un incidente, con un’altra vettura, scappando col rosso. L’episodio si era verificato venerdì 7 giugno in via dei Giovi a Cormano. A denunciare l’accaduto era stata la stessa vittima, un anziano che si trovava fermo al semaforo, quando è stato colpito violentemente dal pirata. Quando l’uomo è andato dai ghisa, sapeva solo che quell’automobile, una Dacia Sandero, correva in modo folle, che non si era nemmeno fermata per sapere le sue condizioni, che non aveva chiamato i soccorsi, ma che aveva continuato la sua corsa a velocità elevata. Così, gli agenti hanno iniziato un’indagine certosina per rintracciare l’autore di quel sinistro con omissione di soccorso. Hanno iniziato a visionare le immagini di tutte le telecamere della zona, per ricostruire l’esatta dinamica del violento incidente e per leggere la targa della Dacia. Così, frame dopo frame, la polizia locale ha rintracciato chi era al volante in quella corsa spericolata: si tratta di un giovane, residente a Milano, che viaggiava senza assicurazione. Per darsi alla fuga, aveva bruciato il semaforo rosso, rischiando di causare altri sinistri. Gli agenti gli hanno ora ritirato la patente di guida e la Dacia è stata posta sotto sequestro.