"Ci sono motivi di lavoro". Fabio Colombo lascia entra Giacomo Cavalletti

"Motivi di lavoro", cambio della guardia in Consiglio, dopo 23 anni di servizio Fabio Colombo (Cernusco possibile) lascia, al suo posto arriva Giacomo Cavalletti. Passaggio di testimone nella maggioranza di centrosinistra che registra la novità in aula. L’ex consigliere in passato ha ricoperto anche il ruolo di presidente del parlamentino, mentre questa volta era alla guida della commissione Territorio. Nella scorsa legislatura, quando il suo gruppo di allora, Vivere, decise di uscire dalla coalizione alla guida del Comune, fu tra quelli che non condivise il passo e lasciò la storica civica per intraprendere un nuovo percorso politico. Ora, l’addio alla vita pubblica.