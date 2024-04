Chiude Exit, il chiosco gourmet a due passi dalla Torre Velasca Il noto locale milanese "Exit" chiude improvvisamente a causa di divergenze tra i soci fondatori. Inaugurato nel 2018 come chiosco gourmet, si era trasformato in un ristorante apprezzato per la cucina ricercata e l'atmosfera informale. La decisione ha sorpreso clienti e addetti ai lavori, considerando il successo ottenuto e l'espansione della formula anche in altre città.