La solitudine di Chiara Ferragni: “È distrutta, non esce di casa da giorni”. E sui social i “colleghi” non si esprimono

Milano – L’ultimo apparizione pubblica, sui social e in persona, risale a quattro giorni fa quando Chiara Ferragni ha pubblicato un post di scuse molto accorato dopo lo scoppio dello scandalo-pandoro. L’aria contrita, le lacrime trattenute a stento, l’aspetto abbattuto e il solito “glow” lontano anni luce: studiata o meno, l’immagine dell’influencer era quella di una persona che sta soffrendo. Mai, neppure in occasione della malattia di Fedez, l’abbiamo vista così giù. E probabilmente, nonostante la forza d’animo che anche l’hater più accanito le deve riconoscere, stavolta Chiara Ferragni è stata colpita e affondata.

“È distrutta, ho parlato con un suo amico che mi ha detto che non esce di casa da giorni. Secondo me in questo bene fa bene a stare zitta, solo il tempo ci dirà come andrà a finire perché il danno d'immagine che ha avuto è enorme. Ieri la notizia del pandoro è finita anche sulla 'Bbc' e sul 'New York Post' perciò ormai ha fatto il giro del mondo. Chissà se cadranno delle teste''. A parlare all'Adnkronos è l'ex caporedattore della direzione del Tg2 e critica di moda Mariella Milani, sul polverone mediatico e social contro Chiara Ferragni, dopo che l'Antitrust ha imposto una sanzione da 1 milione di euro alle società della Ferragni e da 420 mila euro alla Balocco per pratiche commerciali scorrette.

Chiusa in casa e devastata dalle notizie che si susseguono, riprese anche all’estero, dai commenti negativi, gli insulti (non dalla perdita di follower che sembra minima). Accerchiata e, forse, sola. Perché se è vero che non sappiamo ciò che sta accadendo nella vita reale, è anche vero che lei stessa ci ha abituati a un mondo in cui ciò che nopn viene postato non esiste.

E a non esistere è la solidarietà delle colleghe e dei colleghi influencer. Sì, certo, non è difficile vedere sotto al suo post di scuse qualche messaggio di appoggio e supporto da parte dei familiari (le sorelle Valentina e Francesca, la mamma Marina in primis) e degli amici. Ma fa molto rumore il silenzio di chi in questo mondo vive e guadagna anche cifre importanti. Nessuna storia, nessun appoggio plateale. Forse perché questa volta “l’errore di comunicazione” è stato grosso e ha fatto girare il vento (per ora) nei confronti di questo mondo percepito come ingiustamente privilegiato ed esageratamente ricco.

D’altra parte lo stesso Fedez, nel tentativo di difendere la moglie, in un primo video pubblicato su Instagram si è “dissociato” sottolineando di non c’entrare nulla con la vicenda. L’immagine di Chiara Ferragni è appannata, non è più (almeno per ora) la gallina d’oro del web. C’è solo da vedere come riuscirà a tirarsi fuori da questo pantano.