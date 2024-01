Chiara Ferragni e Balocco indagate, l’azienda: “Noi in buona fede”. L’influencer “serena” posta su Instagram

Continua la bufera sul caso pandoro gate. Questa volta ad alimentare la polemica è l’azienda dolciaria che, dopo aver scoperto di essere nel registro degli indagati, ha pubblicato una nota: “Balocco è una società guidata dalla stessa famiglia da quasi 100 anni, abituata a 'far parlare' i propri prodotti; la sobrietà fa parte dello stile della famiglia, incline al lavoro ma riservata, poco esposta a livello mediatico. Le recenti vicende, in particolare gli sviluppi della giornata odierna, ci hanno profondamente turbato, anche pensando ai valori che ci guidano e all'etica che ci ha sempre contraddistinto. Da oltre un anno, e soprattutto nelle ultime settimane, sono state riportate numerose informazioni non corrette, anche frutto di scarsa conoscenza, di errata interpretazione dei fatti, e in alcuni casi di strumentalizzazione".

Ad affermarlo, l'azienda dolciaria Balocco, a proposito della vicenda dei pandori griffati Chiara Ferragni. "Siamo fortemente dispiaciuti che l'iniziativa sia stata fraintesa da molti - spiega l'azienda - collaboreremo con le autorità, in cui riponiamo piena fiducia, certi che emergerà la nostra assoluta buona fede, e continueremo a impegnarci a creare prodotti di qualità' da offrire ai consumatori in Italia e nel mondo, anche per tutelare chi è legato all'azienda, a partire dalle famiglie di chi lavora con noi". "E proseguiremo a fare del bene, come già facciamo da tempo, mettendo con ancor piu' forza i nostri valori al centro di tutti i nostri progetti" conclude Balocco.

Intanto Ferragni continua a confermare quanto detto dopo aver scoperto di essere indagata per truffa aggravata da minorata difesa: “Sono serena”. E ciò ha fatto trasparire anche sui social: dopo cena la storia pubblicata sul suo account Instagram con un cuore rosso in led appeso al muro di casa con all’interno la scritta “addicted to love” (che significa dipendete dall’amore). Poi in primo piano, leggermente sfocata, una tazza di gelato. Poi la caption: “Gelato and family” accompagnata dall’emoticon delle mani unite in preghiera. L’influencer continua dunque a tradire sicurezza e non sembrare preoccupata dalla spada di Damocle che le pende sopra la testa