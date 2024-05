ChiamaBus Atm: il servizio dell’autobus su prenotazione a Segrate, Vimodrone e Peschiera Borromeo

Segrate (Milano), 13 maggio 2024 – Da lunedì 20 maggio parte il servizio di bus a chiamata “ChiamaBus” nei Comuni di Segrate e Vimodrone, e sarà rinnovato anche nel Comune di Peschiera Borromeo. Con ChiamaBus è possibile prenotare il “proprio bus“ e scegliere il giorno, l’orario desiderato, la fermata di partenza e quella di arrivo.

I bus del nuovo servizio, riconoscibili dalla livrea gialla collegheranno i tre Comuni con alcune stazioni della metropolitana M2, M3, il capolinea M4 di Linate e con la stazione ferroviaria di Segrate.

Oltre 100 saranno le fermate a disposizione dei cittadini per migliorare e offrire più collegamenti anche tra i quartieri garantendo spostamenti più veloci e diretti senza nessun cambio dalla fermata di partenza a quella di arrivo.

ChiamaBus sarà attivo anche in orari non coperti dai bus di linea, compresi i weekend integrandosi al normale servizio di trasporto che verrà riprogrammato su alcune linee.

Per utilizzare il servizio bisogna scaricare l’app ChiamaBus Atm o telefonare al numero 02 48034803. Per prenotare il passeggero potrà scegliere la fermata di partenza, quella di arrivo e l’orario in cui partire e arrivare. È possibile riservare i posti fino a un massimo di 4 persone.

Il viaggio si può prenotare a partire da 7 giorni e fino a mezz’ora prima. Lo stesso viaggio potrà essere modificato o cancellato in qualunque momento. Su ChiamaBus valgono le stesse tariffe del normale servizio di linea. Sarà sufficiente utilizzare il biglietto o l’abbonamento Stibm (comprendente la Zona Tariffaria Mi3).