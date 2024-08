Cerro piange Antonio Bonini commerciante e nonno vigile

Si è spento all’età di 84 anni Antonio Bonini (nella foto), molto attivo nel mondo del commercio e dell’associazionismo locale. A Melegnano è stato a lungo titolare di un pastificio, mentre a Cerro nel 2022 è stato insignito del Cerro d’oro, la benemerenza civica istituita dal Comune. "Per molti anni si è speso instancabilmente come nonno vigile volontario, garante della sicurezza scolastica e stradale dei nostri studenti", così lo ricorda l’amministrazione di Cerro, unendosi al cordoglio della moglie Pinuccia e delle figlie Simona e Lorenza. "Ha inoltre servito la comunità nelle varie edizioni della sagra del paese con i favolosi gnocchi di sua realizzazione, che sono sempre stati donati a beneficio delle opere parrocchiali – proseguono dal Comune di Cerro –. Siamo consapevoli del molto che ci mancherà di Antonio: la sua sempre autentica disponibilità a spendersi per una causa nobile, le sue battute pronte, il suo sorriso che in ogni circostanza sapeva inondare di spirito positivo il suo stare in mezzo a noi. Ciao Antonio, ti siamo grati per quanto hai saputo testimoniare con la tua azione e il tuo stile, sempre propenso a donare". A.Z.