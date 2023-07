Cernusco, Mille Piadine per L'Emilia Romagna in Solidarietà

CERNUSCO

Mille piadine per l’Emilia Romagna, appuntamento a stasera in piazza Matteotti a Cernusco con la maratona di solidarietà per raccogliere fondi per gli alluvionati: 10 euro - offerta minima - per una "piada" e una bibita, obiettivo, "raccogliere 10mila euro in poche ore dalle 18.30 alle 23". Ai fornelli, i cuochi di Milano e Provincia, al loro fianco il no-profit di casa. Ci sono anche menu per celiaci e vegani: l’intero ricavato sarà devoluto a Lugo, impegnata in una difficile opera di ricostruzione, ospiti d’onore sul Naviglio esponenti dell’amministrazione romagnola. L’iniziativa mostra il cuore grande della città, "è bastato mettere in circolo l’idea per ricevere il sostegno di tantissime associazioni e imprese, che metteranno a disposizione volontari, personale, strumenti e prodotti, a titolo completamente gratuito". La scelta di dove inviare i soldi non è causale: "Tutti abbiamo visto in televisione le immagini drammatiche della città sott’acqua e avevo così contattato il collega Davide Ranalli per metterci a disposizione. Sono certo - ancora il primo cittadino - che i cernuschesi non faranno mancare la loro vicinanza. Non vedo l’ora di abbracciare i lughesi: l’amicizia tra persone e comunità rimane l’aspetto più importante di tutta la storia". Per evitare sprechi e organizzarsi al meglio il Comune chiede di confermare la propria adesione inviando una mail a [email protected], indicando nome, cognome e numero di partecipanti.Bar.Cal.