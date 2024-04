Centri estivi, tempo di iscriversi. Oggi la presentazione online

Sarà "Un’estate spettacolare, tra magia e divertimento", quella che vivranno i bimbi, i bambini e i ragazzi partecipando ai Centri estivi comunali. Oggi pomeriggio, dalle 18, le famiglie bressesi interessate potranno seguire la presentazione delle attività collegandosi online al link presente sul sito istituzionale www.bresso.net; due sono i plessi scolastici scelti per ospitarli: la materna “Giovanna Alfieri“ di via Roma per i piccoli delle materne e la elementare “Enrico Romani“ di via Don Sturzo per gli alunni delle elementari e delle medie. Si comincia rispettivamente il 1° luglio e il 13 giugno, fino al 2 agosto, con un secondo periodo dal 26 agosto al 3 settembre per i piccoli e dal 26 agosto al 10 settembre per gli scolari di elementari e medie. Giu.Na.