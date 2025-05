Cento uomini in prima linea. Protezione civile: grande traguardo

La Protezione civile sale a quota 100 volontari iscritti. "Un traguardo incredibile per noi. Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo risultato così importante, che non avremmo mai potuto raggiungere senza i primi volontari, che hanno creduto fin dall’inizio in questa associazione". A guidarli c’è il presidente Vincenzo Acquachiara, che in questi giorni compie 30 anni di volontariato. Nato come cinofilo ha poi proseguito la sua esperienza nel mondo associativo fino al 2009, quando ha deciso di fondare il corpo di Protezione Civile Cinisello Balsamo, oltre a partecipare alla realizzazione di Penelope Lombardia per la ricerca di persone scomparse. "Da 30 anni è un volontario attivo - raccontano i compagni di avventura -. Con idee e progetti sempre innovativi, determinazione e obiettivi chiari da raggiungere lo riteniamo il volontario per eccellenza". Partito da zero con 8 volontari operativi, Acquachiara è riuscito ad avere una sede con oltre 10 mezzi, un carro cucina, bagni campali, una squadra cinofila, una sala operativa, riconoscimenti da parte del Comune, Città Metropolitana e Regione Lombardia per l’attività costante, la presenza durante le emergenze anche a livello nazionale.

"Fin dall’inizio abbiamo creduto nei giovani che ora sono dei validi capisquadra. Questo ci ha portato a coinvolgerne sempre di più fino a creare il Gruppo Giovani realtà ormai affermata in associazione - sottolinea Acquachiara -. Da sempre abbiamo creduto nelle donne volontarie, che sono moltissime da noi". Il gruppo continua a crescere: c’è anche chi è entrato nella sede di via De Amicis da pochi giorni. La.La.