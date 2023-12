Caterina Caselli, incidente in Galleria del Corso: l’albero di Natale, la striscia gialla e la caduta

Milano, 21 dicembre 2023 – Incidente in centro a Milano per Caterina Caselli. Il “Casco d’oro” della musica italiana ha raccontato sui social "l’imprevisto indesiderato” che l’ha vista coinvolta mercoledì pomeriggio mentre camminava in Galleria del Corso. “Sono passata in Galleria del Corso a Milano dove, sulla destra, ci sono dei tubi per illuminare l’albero coperti da una montagnetta nera e da una striscia gialla trasparente quasi invisibile. Stavo guardando l’albero quando sono inciampata e sono caduta. Questo mi ha procurato la rottura dell’omero: per un mese dovrò tenere questa camicia di forza”, ha raccontato l’ex cantante e nota imprenditrice discografica, indicando la vistosa fasciatura.

