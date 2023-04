Cassina Anna presa di mira continuamente

Ci risiamo. I vandali continuano a essere l’incubo degli utenti di Cassina Anna, gioiello del quartiere Bruzzano in via Sant’Arnaldo 17, che è sede di vari servizi tra cui la biblioteca, il Centro di aggregazione multifunzionale e il centro socio ricreativo per gli anziani. Ed è proprio un’utente a segnalare che "la situazione non migliora" dopo il precedente dello scorso gennaio, quando ignoti avevano rovinato diversi spazi aperti a tutti. Alcuni rappresentanti del Municipio 9 avevano scelto di riunirsi lì "per portare la presenza delle istituzioni dopo i vandalismi". Adesso i cittadini mostrano vetri di porte e finestre in frantumi, con tanto di nastro adesivo applicato per non far crollare del tutto i monconi rimanenti, serrature rotte e angoli dove è evidente il passaggio di ignoti "che si sono divertiti a mettere tutto in disordine". "Noi abituali frequentatori – continua la cittadina – non ci sentiamo più sicuri. Quando il centro è aperto, non entriamo con lo stesso spirito leggero di prima". Lo scorso gennaio la presidente di Muncipio 9 Anita Pirovano, il presidente del Consiglio Stefano Indovino e la Giunta hanno seguito i lavori del Consiglio di Municipio programmato in remoto dall’auditorium di Cassina Anna. "Per dare un segnale chiaro che il Municipio è vicino ai tanti e alle tante cittadine che lavorano in questo quartiere e che ritrovano in questi spazi, dalla Biblioteca al Centro Anziani, luoghi per crescere e sentirsi meno soli". La promessa: migliorare la sorveglianza nella struttura.

M.V.