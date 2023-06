Ultraleggero decollato a Pavia si schianta contro un’auto: feriti i due piloti di 63 e 79 anni

Non è riuscito a decollare, iniziando a rollare pericolosamente, ed è finito dritto contro un’automobile appena dopo averne sfiorate altre due. È precipitato così, intorno alle 14.30 di sabato, un aereo ultraleggero nei pressi di una pista erbosa tra Bleggio Superiore e Fiavè, in Trentino. Sono rimaste ferite le due persone dentro l’abitacolo, un istruttore di 63 anni e un allievo pilota di 79 anni residente in provincia di Varese. Fortunatamente, nessuno dei due è in pericolo di vita.

Il velivolo era partito inizialmente da Pavia ed era atterrato presso il campo di volo Avio Club Terme di Comano, nel comune trentino di Faivè. Non è ancora chiaro, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della Compagnia di Riva del Garda, il motivo dello schianto, se imputabile a condizioni meteorologiche o ad un errore umano.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai militari dell’Arma, i vigili del fuoco e il personale sanitario. L’istruttore sessantatreenne, originario di Domodossola, è stato portato in codice rosso in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento, mentre l’anziano allievo ha rifiutato il trasporto.