Caserma a Lacchiarella. Restyling terminato. Edificio più sostenibile migliorati gli alloggi

E stata inaugurata alla presenza del comandante provinciale dell’Arma, il generale Pierluigi Solazzo, la nuova caserma dei carabinieri di via XXV Aprile. L’intervento, frutto di un appalto pubblico da 860mila euro, di cui 90mila sostenuti dal Comune e il resto dai fondi PNRR, ha permesso di realizzare un adeguamento sismico con efficientamento energetico del complesso di edifici preesistenti, risalenti agli anni ‘80, comprendente gli uffici e gli alloggi. Le operazioni, avviate a luglio 2024, hanno portato a un notevole salto di classe energetica per tutto il complesso che comprende uffici, alloggi e camerate. L’edificio è passato da una classe E a una classe A1; un risultato che consentirà da subito di ottenere i primi risparmi in bolletta e che nei prossimi 40 anni porterà a una riduzione di emissioni di Co2 pari a 13.592 kg. L’intervento di consolidamento sismico sulla parte in cemento armato è stato realizzato con la tecnica dell’intonaco armato con rete in fibre di vetro e ha portato l’edificio all’adeguamento alle normative vigenti. Il miglioramento delle prestazioni energetiche comporta in generale un aumento del comfort abitativo consentendo di mantenere una temperatura interna confortevole e controllata. L’aspetto estetico dell’immobile, infine, è stato migliorato sia negli esterni sia nell’area interna degli uffici dedicata all’accoglienza del pubblico. Il sindaco: "Sono molto orgogliosa di questo risultato. Essere riusciti a ottenere un contributo PNRR per l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza del locale comando dei carabinieri è stato importante per il nostro Comune. Investire nella riqualificazione della caserma era un impegno che mi ero assunta al fine di consentire ai carabinieri di lavorare in un ambiente più confortevole. Personalmente ritengo che il rapporto tra istituzioni vada sempre valorizzato e apprezzo l’impegno dell’Arma". Per Gianluca Comazzi, assessore al Territorio e sistemi verdi di Regione Lombardia: "La nuova caserma dei carabinieri rappresenta un esempio concreto di come sostenibilità e sicurezza possano procedere insieme. Regione Lombardia continuerà a sostenere con forza progetti che uniscono innovazione e tutela del territorio". "Questo progetto rappresenta per noi un esempio e una conferma importante di come si possa lavorare in maniera sinergica e produttiva con una pubblica amministrazione, unendo obiettivi e visioni comuni per ottenere un risultato di valore", ha detto il founder dell’impresa Teicos Guido Hugony.