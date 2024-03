Casa, vendite in frenata. Ma il lusso non va in crisi

Calano le compravendite, ma il mercato immobiliare del pregio continua a tenere e non risente della crisi. Le quotazioni top hanno raggiunto i 24mila euro al metro quadro nel Quadrilatero e i 21mila euro/mq a Brera e nella zona Castello-Foro Buonaparte, ma anche in zone più lontane dal centro i valori sono stabili o in crescita. Una fotografia scattata dall’ultimo rapporto Engel & Völkers-Nomisma, che ha messo sotto la lente il mercato immobiliare di fascia più alta a Milano e Roma. "Il mercato di pregio delle due maggiori città italiane ha risentito solo in parte della congiuntura immobiliare nazionale frenata da alcuni semestri dalle onerose condizioni di accesso al credito, a cui la domanda ha reagito con attendismo facendo diminuire le compravendite del 15,5% a Roma e del 16,8% a Milano", analizza Luca Dondi dall’Orologio, Ceo di Nomisma. "Tale contesto ha impattato anche sul mercato prime per la quota di domanda dipendente da credito – prosegue – ma in minima parte sul segmento di lusso, svincolato dalle dinamiche creditizie". Secondo l’indagine, a Milano la domanda si rivolge alle zone del centro per gli acquirenti più giovani e per gli investitori che guardano al turismo, mentre le famiglie continuano a preferire zone più decentrate con buoni servizi.

Per quanto riguarda il centro, il secondo semestre del 2023 è stato caratterizzato da una stazionarietà dei prezzi medi delle proprietà di pregio. Le quotazioni top hanno raggiunto i 24.000 euro/mq nel Quadrilatero e i 21.000 euro/mq a Brera e nella zona Castello-Foro Buonaparte. Stabili anche i valori massimi di San Babila e Cordusio, tra i 18.000 e i 19.000 euro/mq. I prezzi medi nella zona ovest variano invece tra 4.200 e 6.500 euro/mq di Gambara-Bande Nere e San Siro e i circa 10.000 euro/mq di Sempione-Arco della Pace-Chinatown e Vercelli-Washington. Fuori range, invece, le quotazioni di City Life: 8.000-15.000 euro/mq. I prezzi medi della zona est risultano in crescita a Porta Venezia e Indipendenza-Cinque Giornate-XXII Marzo. Qui i valori di compravendita oscillano tra 4.500 e 9.600 euro/mq. Nell’area nord crescono le quotazioni di Porta Nuova-XXV Aprile e Garibaldi-Moscova-Arena che sfiorano, rispettivamente i 19.800 e i 13.000 euro/mq. Infine, nella zona sud le quotazioni variano tra 6.500 euro/mq di Medaglie d’Oro-Lodi e gli 11.000 euro/mq di Porta Romana-Crocetta-Quadronno. "Ci aspettiamo un miglioramento del contesto di riferimento a partire dal secondo semestre 2024", sottolinea Roberto Magaglio, licence partner Engel & Völkers Milano.

A.G.