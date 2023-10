Casa di comunità a Cassano: tour dell'Asst su novità e servizi

Parte da Cassano d’Adda il tour informativo dell’Asst Melegnano sui servizi forniti in Casa di comunità annunciando novità in arrivo a breve che metteranno sempre di più al centro l’attenzione al paziente. L’incontro pubblico si è svolto nel pomeriggio di martedì in biblioteca con scarsa partecipazione dei cittadini. Fra le novità, la costruzione di tre Ospedali di comunità. Presenti il tavolo degli oratori con il sindaco Fabio Colombo e l’assessore ai servizi sociali Andrea Savino, la dottoressa Daniela Invernizzi - direttore Asst distretto alta Martesana e Adda - la dottoressa Ilaria Donadoni - assistente sociale Casa di comunità -, Valentina Calà - assistente sociale Comune di Cassano - e Gabriella Lazzari - coordinatrice Casa di comunità -. "L’assetto sanitario è importante per l’azienda socio-sanitaria - spiega la dottoressa Invernizzi - un’area con una popolazione di 630mila persone divisa in cinque distretti dei quali circa 125 mila circa sono quelli del distretto 5 Adda". "Nel distretto 5, alle Case di comunità già presenti e quelle in fase di costruzione, Trezzo sull’Adda e Liscate - così la dottoressa Daniela Invernizzi - si aggiungeranno tre Ospedali di comunità previsti a Cassano, Gorgonzola e Vaprio. Progetti già deliberati e finanziati". Medici, infermieri e operatori ospedalieri in futuro saranno collegati al servizio Cot, una centrale operativa territoriale con sistemi informatici a cui gli attori potranno fare uso per gestire tutto l’iter per richiesta e necessità del paziente. Tanti i servizi già operativi in Casa di comunità: ambulatori specialistici, quelli dei medici di famiglia e quello di continuità assistenziale garantito dalle 8 di sera alle 8 di mattina e si annuncia anche la presenza, a breve, di un medico e infermiere h24 con unità mobile. "Abbiamo promosso questo incontro - così l’assessore alle politiche sociali Andrea Savino - con l’obiettivo di descrivere il prezioso lavoro di rete tra servizi sociali comunali e sanitari di Asst nella cura e presa in carico del paziente fragile a domicilio". Stefano Dati