Morto Carlo Lucchina, storico direttore generale della sanità in Lombardia

Milano, 24 dicembre 2024 – È morto Carlo Lucchina, storico direttore generale della sanità lombarda. Ha accompagnato gli anni dell'amministrazione di Roberto Formigoni, vero e proprio 'deus ex machina' del servizio sanitario regionale. Aveva 75 anni ed era nato a Varese.

Sui social, il primo a ricordare Lucchina è stato Emanuele Monti, Presidente Commissione IX Sostenibilità sociale, casa e famiglia, Regione Lombardia: “Questa notte sei venuto a mancare, all’improvviso. Sei stato un grande amico, un grande manager della sanità pubblica del nostro paese e certamente hai segnato un’epoca come pochi sono riusciti a fare . Buon viaggio Carlo Lucchina, come tanti varesini e lombardi ti vogliamo bene e ti siamo grati. Riposa in pace”.

Lucchina, nato l’ 8 dicembre 1949 a Varese, negli anni aveva maturato esperienze di gestione e management nel privato. Dall’ottobre 1968 al febbraio 1970 era stato Capo dell’Ufficio Finanza in un’impresa metalmeccanica, dal febbraio 1970 era stato dipendente della Provincia di Varese. Aveva assunto incarichi inerenti all’attività di coordinatore di tutte le attività finanziarie e informatiche, e degli studi e programmazione della Provincia. Dall’1 luglio era anche stato nominato Vice Segretario Generale Aggiunto.

Da gennaio del 1998 a novembre del 1999 era stato Direttore Generale della Provincia di Varese, mentre dall’1 dicembre 1999 al 31 dicembre 2002 era stato Direttore generale dell’Azienda OspedalOspedale di Circolo e Fondazione Macchi”.

Dall’1 gennaio 2003 al 28 marzo 2013 era stato Direttore Generale della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia e componente di numerosi tavoli ministeriali ( Comitato LEA, Agenas ecc.). Dal marzo 2013 ad oggi è stato relatore di numerosi corsi e seminari sull’organizzazione del servizio sanitario nazionale e regione. Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Sacra Famiglia e Presidente dell’associazione Varese per l’oncologia.