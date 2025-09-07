Discriminazione gentile
CronacaCarlo Acutis Santo, l’emozione della sua scuola: in piazza il gruppo del Leone XIII
7 set 2025
SIMONA BALLATORE
Cronaca
  4. Carlo Acutis Santo, l’emozione della sua scuola: in piazza il gruppo del Leone XIII

Il giovane milanese canonizzato in piazza San Pietro ha frequentato la scuola in zona Pagano. Da qui si è mossa una delegazione di 25 persone, guidata dal dirigente Vincenzo Sibillo: “Bello essere partecipi di questo evento unico”

Milano, 7 settembre 2025 – "Il grande giorno è giunto. Lo aspettavamo per il 27 aprile, siamo arrivati al 7 settembre e in queste settimane è cresciuta l'emozione, insieme alla grande gioia di essere qui: è un dono speciale che raccogliamo e condividiamo all'interno della nostra scuola, dove Carlo ha trascorso una parte del suo tempo".

TOPSHOT-VATICAN-RELIGION-POPE-CANONISATION
In piazza per la canonizzazione di Carlo Acutis e Piergiorgio Frassati: 80mila persone hanno partecipato alla funzione

Vincenzo Sibillo è direttore dell'Istituto Leone XIII, ne è stato alunno. "A pochi minuti dall'inizio della cerimonia, siamo tutti concentrati e con il cuore pieno, in attesa di questo bell'evento".

La delegazione

Sono partiti in 25 stanotte, alcuni si trovavano già qui e si sono unite alla canonizzazione di Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati anche le scuole dei gesuiti di Torino, Roma, Palermo. Ci sono studenti delle scuole medie e delle superiori. I professori di Carlo, l'assistente del suo piano che lo chiamava sempre all'intervallo, chi ha fatto in tempo a conoscerlo e chi oggi accompagna i figli al Leone XIII.

Carlo Acutis, beato della generazione web: “A 15 anni aveva cuore e carisma"

Tra loro Dorotea Rigamonti, una mamma: "È bello essere partecipi a questo evento unico. La speranza è che questo esempio possa generare linfa nuova nella chiesa grazie ai giovani. La forza di Carlo è nella sua vicinanza a loro, senza orpelli". In questa piazza gremita e assolata le viene in mente un'immagine: "Con farina e acqua i popoli della terra hanno creato tanti prodotti diversi. Forse siamo in una fase in cui bisogna dare spazio ai giovani di ripartire da farina e acqua, la parola e l'Eucarestia, per costruire la chiesa. Con i loro ingredienti e la guida dello spirito santo creeranno nuove ricette".

VATICAN-RELIGION-POPE-CANONISATION
Un adesivo con l'immagine di Carlo Acutis, il primo santo millennial, in versione manga

La cerimonia

La piazza in questo momento si è riempita e parla tutte le lingue. Le campane iniziano a suonare mentre si rileggono gli appunti di Carlo. Un applauso accoglie Papa Leone XIII, che prima della cerimonia benedice tutti e in particolare i giovani.

