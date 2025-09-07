Discriminazione gentile
Arnaldo Liguori
Discriminazione gentile
Milano
CronacaLa poesia dedicata a Carlo Acutis dai medici che lo curarono: “Occhi dolci e fede incrollabile”
7 set 2025
SIMONA BALLATORE
Cronaca
La poesia dedicata a Carlo Acutis dai medici che lo curarono: "Occhi dolci e fede incrollabile"

L’hanno scritta Comincia così la poesia che hanno scritto Andrea Biondi e Momcilo Jankovic, che lo hanno conosciuto durante il suo ricovero Clinica Pediatrica e Centro di Ematologia Pediatrica di Monza

Carlo Acutis e nel riquadro il medico Momcilo Jankovic

Milano, 7 settembre 2025 – “Un fulmine a ciel sereno È stato come una meteora con un passaggio rapido nel nostro reparto: la leucemia lo ha portato via ancora prima che potessimo conoscerlo un po’ bene”.

Comincia così la poesia che hanno scritto Andrea Biondi e Momcilo Jankovic, i medici che hanno assistito Carlo Acutis durante il suo ricovero Clinica Pediatrica e Centro di Ematologia Pediatrica di Monza. Ci sono però rimasti impressi i suoi occhi dolci, il suo sguardo pieno di attenzione per quanto gli stava accadendo, di coraggio, di amore, di forte empatia.

Traspariva in lui quella sua fede in Dio che aveva già voluto, e voleva ancora, trasmettere agli altri, a un suo prossimo incolpevole, ma attonito di fronte alla battaglia che stava perdendo. D’altra parte una civiltà senza religione, o una religione senza cultura, perde inevitabilmente la propria coesione interna, in balia di un egoismo molto prossimo al cinismo e alla disperazione.

Il suo sguardo dolce, pur nel suo dramma, ci ha insegnato molto: la vita, breve o lunga che sia, va vissuta fino in fondo intensamente per se stessa, ma anche e soprattutto per gli altri. Grazie caro Carlo… grazie! La tua fede, basata sull’amore e sullo sguardo sulla libertà e sulla giustizia, ci ha aperto la strada verso una nuova vita”. 

© Riproduzione riservata