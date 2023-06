"Caring Nurse" al Niguarda, infermiere dedicato all'accoglienza dei pazienti e dei familiari

Negli "indirizzi di programmazione" per l’anno 2023 - le antiche "regole di sistema", canovaccio per l’amministrazione di quel Welfare che vale quasi l’80% del bilancio della Regione –, l’assessore Guido Bertolaso ha inserito la possibilità, per i caregiver, di accompagnare over 65, allettati o barellati oltre il triage dei pronto soccorso, "compatibilmente con la situazione" dei reparti di emergenza-urgenza rimasti inaccessibili agli accompagnatori negli anni della pandemia, ma da molto prima in crisi di personale e overbooking di codici minori figli delle lacune della sanità territoriale. Un passo per tamponare quell’ansia di chi aspetta – di sapere come sta un proprio caro, o anche l’esito di un esame, se sarà ricoverato o mandato a casa – che in pronto soccorso aggrava il disagio di pazienti e familiari e, nei meno civili, può scatenare tensioni e aggressioni sempre più frequenti al personale sanitario.

Al pronto soccorso del Niguarda, il più importante di Milano che macina da solo un quinto degli accessi della città, hanno fatto un passo in più: da qualche settimana è stata istituita una nuova figura professionale dedicata in esclusiva all’accoglienza e alla comunicazione con pazienti e familiari. Il compito che in altre strutture è affidato a volontari o personale amministrativo nel Grande ospedale metropolitano è appannaggio di un "caring nurse", operativo tutti i giorni dalle 7 alle 21 tra sale d’attesa, triage e sale visita: un infermiere specialistico che conosce il pronto soccorso e diventa il punto di riferimento per le domande di utenti e accompagnatori, aiutandoli a comprendere cosa stia accadendo e coordinandosi coi volontari e con i servizi socio-assistenziali per le necessità delle persone più fragili o che non hanno qualcuno che le possa aiutare. Al tempo stesso, sottolineano dal Niguarda, il "caring nurse" alleggerisce anche lo stress degli altri operatori sanitari, evitando che vengano distratti e interrotti dalle richieste dei familiari mentre svolgono il loro lavoro “in trincea“.Giulia Bonezzi