Caos trasporti, pendolari esasperati: comuni del Sud-Ovest in campo

Zibido San Giacomo (Milano) – Ritardi, corse che saltano, abitacoli sovraffollati. I Comuni del Sud-Ovest Milanese continueranno a vigilare sui disservizi del trasporto pubblico via autobus, cercando di fare da tramite fra i cittadini e le compagnie che hanno in carico le corse. È quanto emerso da un recente incontro-dibattito nella sala consiliare di Zibido San Giacomo, “un appuntamento che abbiamo voluto - spiega l’assessore alla Mobilità Anita Temellini - per restituire alla cittadinanza quanto è emerso nelle interlocuzioni che la nostra Amministrazione, assieme agli altri Comuni della zona, sta portando avanti ai vari tavoli di lavoro e con gli Enti preposti. Abbiamo inoltre informato sulla nuova modalità di segnalazione, che permette ai cittadini di comunicare puntualmente i salti delle corse, i ritardi e gli anticipi, permettendoci di trasferire il disagio alle compagnie di trasporto pubblico e all’Agenzia per il Tpl, la quale potrà applicare le penali previste dai contratti di servizio”.

All’iniziativa era presente anche la sindaca Sonia Belloli, nonché i rappresentanti del neo costituito Comitato trasporti, che si sta adoperando nella raccolta d’informazioni, segnalazioni e lamentele per permettere al Comune di sottoporre le principali criticità alle autorità competenti. I problemi che affliggono il trasporto pubblico locale nel Sud-Ovest Milanese - e riguardano le corse dirette verso Milano e Pavia, molto utilizzate anche dagli studenti - sono stati portati all’attenzione dell’assessore regionale alla partita, Franco Lucente; ulteriori incontri sono previsti anche con la Città Metropolitana di Milano. “Non possiamo invitare la gente a utilizzare maggiormente i mezzi pubblici per salvaguardare la sostenibilità ambientale - prosegue l’assessore Temellini -, se poi gli orari delle corse non vengono rispettati, o addirittura saltano”.

“Crediamo molto nel trasporto pubblico, per ridurre l’impatto sull’ambiente - rimarca la sindaca Sonia Belloli -, però gli enti locali devono poter contare di più. Attualmente invece non possiamo incidere nemmeno sulle sanzioni dovute per i disservizi”. Intanto, il Comune di Zibido ha messo a bilancio oltre 30mila euro per migliorare il funzionamento delle navette che circolano nel centro abitato del paese. Analoghi problemi, con corse degli autobus in ritardo e abitacoli stracolmi, sono stati segnalati più volte anche nel Sud-Est Milanese, dove il Comitato dei pendolari di Paullo si è battuto a lungo per cercare di migliorare il servizio e garantire viaggi più puntuali e confortevoli agli utenti dei pullman diretti a San Donato e a Lodi.