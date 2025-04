Calcioscommesse, indagati 12 calciatori di Serie A: coinvolti Fagioli, Tonali, Florenzi, McKennie, Zaniolo, Bellanova, Ricci e Di Maria

Milano – Ci sarebbero anche 12 calciatori di serie A tra gli indagati per un presunto giro di scommesse clandestine, anche attraverso piattaforme online, emerso da un'indagine della Guardia di finanza di Milano. Tra i nomi dei calciatori iscritti per aver scommesso illecitamente figurano quelli eccellenti di Nicolò Fagioli, Sandro Tonali, Weston McKennie, Raoul Bellanova, Angel Di Maria e Nicolò Zaniolo. Alcuni di loro erano già finiti nell’inchiesta della Procura di Torino.

Tutti i nomi noti

Oltre a Tonali (oggi al Newcastle) e al viola Fagioli, che hanno già scontato una pesante condanna sportiva in seguito all’indagine torinese, altri calciatori di serie A avrebbero riversato soldi nelle tasche di due gestori di piattaforme illegali di scommesse online. Tra gli altri giocatori che appaiono nell'indagine c'è il centrocampista milanista Alessandro Florenzi, Nicolò Zaniolo (Fiorentina), il portiere juventino Mattia Perin e il compagno centrocampista americano Weston James Earl McKennie, gli ex juventini Leandro Paredes e Angel Di Maria, il difensore della nazionale e dell’Atalanta Raoul Bellanova, il centrocampista del Torino Samuele Ricci, gli attaccanti Cristian Buonaiuto e Matteo Cancellieri, il difensore dominicano Adames Hector Junior Firpo (Leeds United), il tennista Matteo Gigante e un'altra decina di non sportivi.

La richiesta degli arresti

La Procura ha chiesto la misura degli arresti domiciliari per cinque indagati (non i calciatori), presunti organizzatori delle scommesse illecite "anche attraverso piattaforme online non autorizzate". Le Fiamme gialle, nel frattempo, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per oltre 1,5 milioni di euro per esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, riciclaggio e responsabilità amministrativa degli enti.

La gioielleria

I pagamenti dei debiti di gioco, per ostacolare gli accertamenti sui flussi di denaro, venivano effettuati attraverso false vendite di orologi e gioielli da parte di una gioielleria nel centro di Milano. Orologi che non venivano consegnati, perché i finti acquisita servivano unicamente per giustificare la "causale del bonifico".