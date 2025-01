Cadavere ritrovato in un canale di scolo

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato attorno alle 19 di ieri in un canale di scolo vicino al termovalorizzatore di Figino. In via Silla sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di via Sardegna e gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura: stando alle prime informazioni, si tratta di un uomo, anche se le condizioni in cui è stato rinvenuto il corpo non hanno consentito né di avere informazioni sull’identità né di individuare l’eventuale presenza di segni che possano far pensare a qualcosa di diverso da una morte per cause naturali. Sul posto sono arrivati gli specialisti della Scientifica per effettuare i rilievi. Il cadavere sarà sottoposto all’autopsia anche per datare il decesso.