Due caccia in volo nei cieli di Milano: ecco perché

Caccia come quelli che sono stati avvistati a Milano (Archivio)

In un periodo come quello attuale, segnato da una guerra in Europa, un avvistamento del genere può generare, se non allarme, almeno un filo di apprensione. Anche per questo è stata grande nella mattina di oggi, venerdì 17 marzo, la curiosità dei milanesi che hanno osservato svolazzare nei cieli sopra la città due caccia.

Nessuna inquietudine. I due aerei, secondo quanto comunicato dalla questura, hanno semplicemente effettuato un’esercitazione, in vista dell’esibizione di cui saranno protagonisti domenica 19 in occasione della Stramilano.

Uno dei caccia avvistati sui cieli di Milano

I cittadini, quindi, hanno semplicemente avuto un “antipasto” dello spettacolo che potranno godersi fra due giorni, come evento a margine della corsa amatoriale più famosa d’Italia.