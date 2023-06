Caccia ai commissari-supplenti Già sostituiti 78 prof esterni Ripassone con bigini 4.0 e dritte

di Simona Ballatore

Alla vigilia della “nuova“ maturità - che rispolvera vecchie regole pre-Covid e commissari esterni - torna la caccia ai supplenti last minute: alle 12.20 di ieri l’Ufficio scolastico milanese aveva provveduto già a sostituire 78 commissari esterni più 37 presidenti. E continuerà a farlo nelle prossime ore, man mano che arrivano certificati medici e defezioni. I membri interni saranno invece sostituiti dai presidi. Ieri a dare il fischio d’inizio agli esami di Stato 2023 è stata la “riunione plenaria“. "Per prima cosa si scelgono, o per meglio dire si immolano, due docenti che fungono da vicepresidente e da segretario - spiega Elena d’Incerti, prof del classico Beccaria in “trasferta“ al Tito Livio -. Poi si stila il calendario delle correzioni e dei colloqui, si decidono i criteri per l’orale e l’attribuzione del bonus, si discute dei casi critici con un occhio ai ragazzi con disturbi dell’apprendimento o fragilità". Lettura rapida dei programmi "che evidenzia il solito sacrificio della storia e della letteratura novecentesche" e caccia ai supplenti, appunto. "Dopo tre anni dobbiamo tutti riprendere la mano con le commissioni miste che il Covid aveva messo in stand by": la prima impressione da commissaria.

Intanto scattano il ripassone finale e la “notte prima degli esami“: la pandemia sembra avere mandato in pensione i rituali dei maturandi sulla Darsena. Ma non ha mandato in pensione i “bigini“, anche se si scoprono nuove modalità: dalla collaborazione tra Edizioni Bignami - la casa editrice specializzata in compendi tascabili (ne ha pubblicati oltre 250 dalla sua fondazione nel 1931 a Milano) - e Scuola Zoo, è nato quest’anno “Noccioline“, un podcast su Spotify e sulle piattaforme di streaming per ripassare i grandi classici in modo irriverente ma inattaccabile: dal Decadentismo al Futurismo, da Calvino a Pirandello. C’è pure un’edizione cartacea in edizione limitata. Immancabili poi i suggerimenti degli esperti per il ripassone finale: "Consiglio agli studenti di calcolare dei cicli di studio di 25 minuti e poi 5 minuti di pausa in cui si fa tutto tranne che studiare per poi riprendere velocemente i contenuti e ripartire con un altro ciclo da 25 minuti. Si può allenare questa capacità portandola fino a un’ora e mezza", sottolinea Massimo De Donno, esperto di apprendimento strategico e Ceo di Genio Net. Altra capacità cruciale: la gestione delle emozioni. "Visualizzando una prova più e più volte prima di cominciare il nostro cervello si prepara a superarla", assicura. Domani si entra nel vivo con dizionari sotto il braccio e tema.