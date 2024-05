Bruciano carta della differenziata. Bar danneggiato: caccia ai vandali

Fuoco al Madera, il bar all’interno del parco San Tarcisio. I balordi hanno dato fuoco alla carta raccolta per la differenziata all’esterno del locale. È caccia a tre ragazzi la cui immagine è stata catturata dalle telecamere della zona. Sarebbero minorenni e residenti a Paullo. L’altra sera alcuni ragazzi, almeno tre quelli ripresi dalle telecamere, sono stati protagonisti di un atto vandalico che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi. Per noia o per fare una bravata hanno appiccato il fuoco ai contenitori della carta sul retro del locale che è ospitato in una struttura in legno. Grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco il danno è stato limitato alla parete posteriore del bar e alla cucina, che è stata giudicata inagibile. Il fuoco avrebbero potuto divorare tutta la struttura in poco tempo e provocare anche l’esplosione di alcuni bombole presenti all’interno del locale.