Brucia un’auto e si ustiona. Danni e paura

Ha cosparso un’auto, una Citroën, con il liquido infiammabile che aveva portato con sé dentro una tanica e le ha dato fuoco, procurandosi serie ustioni alle mani e alle braccia (la donna è ricoverata al Niguarda in codice giallo). Le fiamme hanno poi avvolto una seconda vettura, una Toyota Yaris (nella foto) arrivando fino alla vicina concessionaria, dove il fuoco ha distrutto la vetrina e l’insegna del negozio. La 49enne, italiana, pregiudicata e sottoposta alla misura della libertà vigilata, è stata fermata e denunciata dai carabinieri. Era in evidente stato psicofisico alterato e probabilmente soffre di patologie psichiatriche. Non è ancora chiaro il motivo che l’ha spinta ad appiccare l’incendio, per fortuna spento dai vigili del fuoco, prima che le fiamme arrivassero ai vicini appartamenti di via Milano.