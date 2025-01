Bresso, lavori per la tranvia. Disagi in via Vittorio Veneto

Altri cantieri, e altri possibili disagi per gli automobilisti e per i pedoni, lungo la dorsale della centrale via Vittorio Veneto: nelle prossime ore sarà chiuso il tratto stradale di via Aldo Villa, dall’incrocio appunto con via Vittorio Veneto al passo carraio del civico 11, per consentire i lavori ai sotto-servizi interrati, sempre previsti per la realizzazione della nuova tranvia Milano-Seregno. Quindi, per una quindicina di giorni, non potranno accedere in questo tratto di via Villa, che è a senso unico verso l’aeroporto cittadino, gli autoveicoli e i bus di linea; una nuova fermata provvisoria per le linee 83, 708 e 783 è prevista all’altezza del civico 4 di via XXV Aprile, in sostituzione di quella soppressa per la presenza del cantiere di via Villa. Per informazioni, consultare www.comune.bresso.mi.it. Intanto, questa sarà la settimana dell’apertura di due nuovi tratti di cantiere per i lavori della tranvia sempre sul lato est di via Vittorio Veneto; il settore interessato è quello che riguarda la passeggiata pedonale dall’incrocio con via don Minzoni a quello con via Mattei; davanti al parco del cimitero, in questo spazio pedonalizzato si tiene il “Mercato Nord“ ogni mercoledì. Le bancarelle saranno posate sulla passeggiata in modo diverso, sul lato del parco e non più su quello della strada.

Giuseppe Nava